韓国で、テレビタレントや放送作家として活動する精神神経科専門医のヤン・ジェウン（４３）が、院長を務める富川（プチョン）の精神科病院の廃業手続きを進めていると８日、現地メディアのハンギョレなどが報じた。記事によると、病院関係者が「１２月中に廃業する予定だ」と明かしたとし、入院患者は転院させ、入院希望者には別の病院を案内しているという。医療機関が廃業する場合は、管轄の市長・群守・区庁長に届け出が必