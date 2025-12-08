次世代エネルギーとして政府が「世界に先駆けた発電実証」を国家戦略に掲げる核融合発電を巡り、青森県の宮下宗一郎知事は８日、発電実証を行う「原型炉」の誘致に取り組む方針を明らかにした。同県六ヶ所村での建設を想定している。内閣府によると、原型炉の誘致表明は、茨城県に続いて全国２例目。六ヶ所村には、核融合発電の開発を担う量子科学技術研究開発機構の関連施設が立地。県庁で記者会見した宮下知事は、関連産業の