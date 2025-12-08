クリスマスを前に、東京・六本木ではゴールドの光の道やシャボン玉を使ったイルミネーションイベントが開催されています。【映像】東京・六本木を彩る鮮やかなクリスマスイルミネーション東京ミッドタウンで開催中の「MIDTOWN CHRISTMAS 2025」は、光の散歩道や青や白のイルミネーションでクリスマスの物語を感じることができます。本物のもみの木を使用したクリスマスツリーの下では、たくさんの人が写真を撮るなど思い思い