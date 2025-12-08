こたつに入っている私の足の間に、頭から潜っていくのがバンビのこたつの入り方。 なぜか誰もいないこたつに入ることはなく、こたつに入っている人の足の間にしか入りません。こたつに人が入っている状態で、その隙間に一人で入るということもなく、必ず足の間です。 こたつには慣れているはずなのに、一人だと怖いのかな？足の間だと守られてて安心するのかもしれません。