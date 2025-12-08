12月8日午前、加茂市で子グマ1頭が住宅の床下に潜り込む騒動がありました。「冬眠していないと思っていた」と住民はこの時期の出没に驚いています。住宅の軒下に仕掛けられたのは捕獲用のワナ。しばらくすると…「入ったよ、かごの中入ったよ」1頭の子グマが姿を現しました。クマが出没したのは加茂市下高柳の住宅です。警察によりますと午前9時45分頃、市の担当者から「子グマ1頭を目撃した。民家の床下に潜り込み、今もいるみた