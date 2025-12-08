日本のクリスマス発祥の地とされる山口市できのう経済界や大学などが連携した「クリスマスマーケット」が開かれました。クリスマスムードに包まれた山口市の中心商店街に・・・人、人、人。ことしで2回目となる「やまぐちクリスマスマーケット」は、山口商工会議所や山口市、山口銀行に加え、市内にある3つの大学も連携して開催したものです。大学生も運営や出展に関わっていて、県立大学のこちらのブース