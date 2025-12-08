日本サッカー協会の山本昌邦ナショナルチームダイレクターは8日、2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会での日本代表のベースキャンプ地について「選手のコンディション（調整）を最優先に考える。いい会場に収まれば」と話した。東京都内で行われた技術委員会後に取材に応じた。1次リーグF組に入った日本は、オランダとの初戦と欧州プレーオフ勝者との第3戦を米テキサス州ダラスで、チュニジアとの第2戦をメキシコのモ