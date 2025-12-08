AKB48の劇場公演デビューからちょうど20年を迎えた8日、総合プロデューサーの秋元康氏（67）、OG高橋みなみ（34）指原莉乃（33）と現役メンバーの倉野尾成美（25）小栗有以（23）伊藤百花（22）が東京・AKB48劇場で取材に応じた。秋元氏は、指原に「ぜひ書いていただきたい」と今後のAKB48の楽曲の作詞をサプライズで依頼した。「もう作詞家の先生になったので。AKB48って元々、女優になりたいとか歌手になりたいとか、いろんな人