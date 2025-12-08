¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë?¼ê»æ?¤¬É½»²Æ»±Ø¤Ç¸ÂÄê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ºäËÜ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¤Ï£¸Æü¡¢¸½Ìò¥é¥¹¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê£±£¹Æü³«Ëë¡¢Åìµþ¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢£±£µÆü¤«¤éºäËÜ¤¬»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¼ê»æ¤òÉ½»²Æ»±Ø¤Ë·Ç½Ð¤¹¤ë¤È£¸Æü¤ËÈ¯É½¡£Æ±¼Ò¤Ï¡ÖºäËÜÁª¼ê¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ØÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ