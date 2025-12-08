ＡＫＢ４８が８日、グループ結成２０周年を迎え、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場で２０周年特別記念公演を開催。公演前、秋元康総合プロデューサー（６７）、ＯＧの高橋みなみ（３４）、指原莉乃（３３）、現役メンバーの小栗有以（２３）、倉野尾成美（２５）、伊藤百花（２２）が報道陣の取材に応じた。取材の終盤には、秋元氏がＡＫＢ４８楽曲の作詞を指原にオファーした。秋元氏は先月２１日に発表された「第６７回日本レコ