ひろゆきこと実業家・西村博之氏が2025年12月8日にXで、深刻な人手不足に陥っている業界の企業に応募しても、繰り返し「不採用」になる人がいる理由を指摘した。「経営者はババを引いたら負けです」などの反響ひろゆき氏は8日、人手不足の業界の採用について言及したX投稿に反応し、「人手不足だからと言って、ヤバい奴や面倒くさそうな奴とは、仕事したくないと経営者が考えるのは当然だと思われ、、、」との見方を示した。続けて