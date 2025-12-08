メ～テレ（名古屋テレビ） 教師グループによる盗撮事件で横浜市の元小学校教師の男が7回目の逮捕です。 不同意わいせつなどの疑いで再逮捕されたのは横浜市の元小学校教師、小瀬村史也容疑者（37）です。 警察によりますと、小瀬村容疑者は去年から今年にかけて神奈川県内の施設で、13歳未満の女児に小瀬村容疑者の身体を触らせるわいせつな行為をさせ、その様子を撮影し児童ポルノを製造したなどの疑いが持た