¸µHKT48¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤Ç¤â³èÌöÃæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¾¾ËÜÆü¸þ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¡Ù¡Ê»£±Æ¡§Æ£ËÜÏÂÅµ¡¢ÀÇ¹þ3520±ß¡¢A4È½112¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤¬¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Î12·î11Æü¡¢¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ñÌ£¤Î¶¥Äú´ÑÀï¤«¤éÁ´¹ñ24¾ìÀ©ÇÆ¤â¤·¤¿¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Î½÷¿À¤¬¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÏª½Ð¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ñÌ£¤Ï¶¥Äú´ÑÀï¤È¤¤¤¦¾¾ËÜÆü¸þ¤µ¤ó»£±Æ¤ÇË¬¤ì¤¿¤Î