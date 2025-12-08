日本の伝統文化や職人の技が、今、国内外から改めて高い注目を集めています。 その土地の歴史と美意識が詰まった伝統工芸品は、単なるお土産ではなく、特別な思い出を象徴する一品となります。All About ニュース編集部では、2025年11月26〜27日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、伝統工芸品に関するアンケートを実施しました。その中から、好き&買ってみたい「東京都の伝統工芸品」ランキングの結果をご紹介します。