スノーボードハーフパイプ。村上市出身で北京オリンピック金メダリストの平野歩夢選手が今月５日、中国で開かれた世界大会に出場し、見事優勝を飾りました。戦いの舞台は平野選手が北京オリンピックで金メダルを獲得した中国のシークレットガーデン。オリンピック3大会で金メダルを獲得したショーンホワイトさんが新設し2大会目の開催となった今大会。平野選手は公式戦では今大会で初投入の逆