Photo: 富沢ビル まれに「掃除好き」という人がいますが、多くの人にとって「掃除」というのは面倒な家事そのものです。汚れの性質や場所によっていろんな掃除に仕方があって、いちいち落とし方とか調べるのも大変ですよね。だから、1台で多様な汚れに対応できるものがあれば…そんな夢のようなツールが±0（プラスマイナスゼロ）が開発した「コードレス電動ブラシ」（税込11,000円）なんで