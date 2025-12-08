千葉・鴨川市にある鴨川シーワールドは、12月11日（木）から、オリジナルグッズを詰め込んだ「鴨川シーワールド 2026年福袋」を、館内ショップ「ラオイ」や「マリンマーケット」、鴨川シーワールドホテルの売店で発売する。【写真】めっちゃ実用的！ペットボトルホルダーなど福袋の中身■800個限定今回発売される「鴨川シーワールド 2026年福袋」は、このセットのためだけに作成された、シャチ好きにはたまらないオリジナル