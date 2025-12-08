国会議事堂 自民党と日本維新の会が進める衆議院議員の定数削減を巡り、全国の知事を対象とした共同通信のアンケートで、反対、または懸念があると答えたのは１４人に上りました。 自民党と日本維新の会は衆議院議長の下の与野党協議会で１年以内に結論が出ない場合、小選挙区２５、比例代表２０を自動的に削減するとした法案を提出していて、共同通信の見積もりでは群馬を含む２０の都道府県が対象となります。 全