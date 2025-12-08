群馬県太田市とＳＵＢＡＲＵ群馬製作所は８日に災害時の支援や交通安全に関することなどで協定を結びました。 協定の締結式は太田市役所で行われ、穂積市長とSUBARU群馬製作所の福水良太所長が、協定書にサインしました。太田市とSUBARUは去年６月、スポーツ振興に関する包括連携協定を結んでいますが、より幅広い分野で連携してさらなる市民サービスの向上を図ろうというのが狙いです。 協定書には、災害時の支援や