群馬県みどり市は、物価高騰対策として住民税の非課税世帯を対象にした市独自の「お米引換券」の発送を８日から始めたと発表しました。 「お米引換券」の配布対象は、みどり市内の全世帯の２割を超える住民税が課税されない約４９００世帯です。１世帯あたり４５００円分が配布されます。 「お米引換券」は、事前申請を済ませた市内の１２店舗で利用することができ、利用期限は、来年２月いっぱいまでです。 総事業費は２７００