全国大会出場を決めた前橋育英高校の男子と女子のサッカー部員らが群馬テレビを訪れ、大舞台での活躍を誓いました。 群馬テレビを訪れたのは前橋育英高校の二渡諭司校長と、男女のサッカー部の監督・選手など１２人です。前橋育英の男子サッカー部は５年連続２８回目、女子は２年連続１１回目の全国大会出場を決めています。 ２大会連続の全国制覇がかかる男子サッカー部の山田耕介監督は「まずは初戦を