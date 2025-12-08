◆ソフトバンク新入団選手会見（8日・ボスイーゾフクオカ）ドラフト5位の郄橋隆慶内野手（JR東日本）が「開幕1軍」を第一目標に掲げた。担当スカウトが「社会人NO・1スラッガー」とほれ込んだ男は「まずは開幕1軍。けがなく1年間、過ごしたい」と意気込んだ。中大時代はDeNA牧や阪神森下ら現在プロで活躍する先輩の背中を見て育ち、JR東日本入社後は打撃の確実性を身につけてプロ入りの夢をかなえた。「ゆくゆくは