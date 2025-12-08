小川前市長の辞職に伴い来年１月に行われる群馬県前橋市長選で、元市長の山本龍さんが８日に会見を開き立候補を見送ることを明らかにしました。 山本さんは県議を４期務めたあと２０１２年の前橋市長選で初当選しました。去年２月の市長選で、辞職した小川さんに敗れるまで３期１２年務めました。 ６日に行われた立候補予定者説明会には関係者が出席していましたが、刷新に向けてまとまることが大切だとして７日、立候補を見送る