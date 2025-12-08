上関町に隣接する柳井市の市議会議員選挙の投開票がきのう（7日）行われました。上関町で計画が進められている使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設計画について山口放送が行ったアンケートに「反対する」と答えた当選者が過半数を占めました。柳井市議会議員選挙には今回、16の定数に対して24人が立候補し、昨夜、当選者が決まりました。今回の選挙では一部の候補者が中間貯蔵施設について計画の反対を訴えていました。今回