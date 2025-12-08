周南コンビナートの海底で不発弾が見つかった問題です。県は、爆破処理の目途とする来年3月上旬に向けた作業の一環として、早ければ来週にも、他に不発弾がないかを調べる潜水調査を始める方針です。この問題はことし9月、出光興産徳山事業所の桟橋付近の海底で、250kg爆弾とみられる不発弾が見つかったものです。県はこれまでに、海上自衛隊による爆破処理が「来年3月上旬を目途に」行われると説明していて、きょう（8日）