下松市で小学生が地域の人たちとしめ縄作りに挑戦しました。しめ縄を作ったのは久保小学校5年生の児童29人です。ことし6月から10月にかけて久保地区シニアクラブの猪本英雄 会長が持つ田んぼで米作りに挑戦した児童たち。米作りを通して取れた稲藁を使ってしめ縄を作りました。（児童）「コツって何なんですか？コツ聞きたい！」（地域の人）「コツは練習あるのみ！」（児童）「ほど遠い・・・・」藁を束ねる作業に苦戦をする児童