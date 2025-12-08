再整備に伴い郵便ポストが撤去されていた広島駅南口に、新たに銅箔でラッピングされたポストが設置されました。 広島駅南口２階の中央空間エキ×デンスクエアに設置されたのは銅箔でラッピングされた郵便ポストです。 赤みを帯びた銅箔は厳島神社の大鳥居がイメージされています。 広島駅の郵便ポストは再整備に伴い２０２０年に南口広場から撤去されていました。 タチマチヒロシマ実行委員会 古田一治代表「新たにきれ