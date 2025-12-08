県立鴨池庭球場が新たな候補地として浮上したスタジアム構想です。下鶴市長は、これまで稼げる「多機能複合型」のスタジアムの整備を掲げていましたが、8日の市議会で「可能な限り目指したい」と“後退ともとれる”発言の変化が見られました。8日、開かれた鹿児島市議会の個人質疑。県と鹿児島市が、スタジアムの有力な候補地として、新たな2か所を挙げてから初めての質疑が行われました。県と鹿児島市は、11月、鹿児島市