「よいしょ！よいしょ！よいしょ！」 びよーんと伸びるもち！福山市で師走を感じさせる餅つきが行われました。 かなりや幼稚園は食育の一環として長年稲作に取り組んでいて、もち米は１０月に園児たちが収穫したものを使用しています。 園児「楽しかった（杵が）重たかった」「焼いて食べる～」 できた餅は約１５００個！あんこを詰めた紅白餅にしてお供えしたり、自宅で食べたりするということです。