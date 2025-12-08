全国で猛威を振るうインフルエンザ。医療現場の最前線も懸命に対応しています。鹿児島市の当番医の小児科には、普段の2倍の患者が訪れ大混雑しました。教育現場も感染対策に懸命です。学級閉鎖が県内で相次ぎ、半分以上の児童がインフルエンザに感染するクラスも出ています。（詳しくは動画をご覧ください）