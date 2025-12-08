熊本市動植物園で多くの人たちに愛されたホッキョクグマの「マルル」が、13歳の誕生日を迎えた8日、10年以上を過ごした熊本を旅立ちました。多くの人に囲まれ誕生日を祝ってもらうホッキョクグマのマルル。6日、ひと足早く13歳を祝う誕生日会がありました。ファンからプレゼントされたフルーツや魚を食べたり、氷に体をこすったりする姿も。■お祝いに来たファン「やっぱり寂しくなりますね、毎日追いかけてきたから」マルル