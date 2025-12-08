世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の元信者らが献金被害などの損害賠償を教団に求めている集団調停で、元信者８人と教団の調停が８日、東京地裁で成立した。全国統一教会被害対策弁護団や教団によると、教団が解決金として計約２億３００万円を支払う内容という。調停成立は今回が４例目。集団調停では２０２３年以降、全国の元信者ら２２２人が教団に賠償を求めている。