新潟県警新潟北署は８日、新潟市内の事業所で、廃棄物の中から現金約１８００万円が見つかったとの届け出があったと発表した。県警会計課によると、県内での現金の拾得物としては、統計が残る２０１８年以降で最高額という。発表によると、１１月中旬、事業所の関係者が敷地内にあった廃棄物の中から現金を発見し、同署に届け出た。拾得物は、届け出から３か月以内は落とし主に所有権があり、その後の２か月間は拾得者に権