通称「稚内赤れんが通信所」で、明かりがともされた灯籠＝8日夜、北海道稚内市太平洋戦争の発端となった真珠湾攻撃を命じる「ニイタカヤマノボレ」の暗号電報を中継したとされる通称「稚内赤れんが通信所」（北海道稚内市）で8日、平和を祈る催しが開かれた。2011年から毎年開催しており、約80基の灯籠に明かりがともされた。集まった市民らが黙とう後、主催した市民団体「稚内市歴史・まち研究会」の富田伸司会長（65）は「戦