タレントで元AKB48の川崎希が8日、自身のアメブロを更新。AKB48の20周年記念ライブに出演したことを報告した。【映像】川崎希、過去最大級のエルメス購入品を披露川崎は「昨日はAKB48の20周年LIVE in 武道館だったよ〜私は1期生だからちょうど20年前のきょう12/8にAKB48としてステージに立ってたの なつかしい〜」とAKB時代を振り返った。続けて、「大島まいまいとひらじまなっちゃんと合間にパチり」とつづり、ライブの合間