公正取引委員会は、自動車大手「スズキ」の完全子会社の部品メーカー「スニック」に対し、下請法違反を認定し、再発防止を勧告しました。公正取引委員会によりますと、「スニック」は、遅くとも去年3月以降、下請業者10社に対し、自動車部品の量産期間が終わり、部品の発注量が大幅に減ったにもかかわらず、価格見直しの協議を行わず、300種類以上の部品の単価を据え置いたということです。下請法では発注量が減った部品の単価を著