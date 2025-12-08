鹿児島県内全ての小中学校で行われている土曜授業で、初めてとなる廃止の動きです。徳之島町と天城町が来年度以降の廃止を決めたことが分かりました。 土曜授業は、「ゆとり教育」などで全国的に無くなりましたが、県内では2015年度から全ての公立小中学校で再開しました。全県で行っているのは九州では鹿児島だけです。 県教委は今年9月、来年度以降は、「月1回程度」から、「実施する場合は年3回程度まで」に変更する方針を各