1年でのJ2復帰へ、鹿児島ユナイテッドFCはきのう7日、「明治安田J2昇格プレーオフ2025」に臨みましたが、宮崎に敗戦。J2昇格は叶いませんでした。 1発勝負のトーナメント方式で行われるプレーオフ。リーグ戦を5位で終えたユナイテッドは、4位の宮崎と対戦。 （記者）「雲一つない青空、絶好の天気となりました。多くのサポーターも駆けつけるなか、初めてのプレーオフ、どんな戦いを