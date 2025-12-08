元タレントでYouTuberの木下優樹菜さん（38）が2025年12月4日、自身のインスタグラムを更新。イメチェンした姿を披露した。「誕生日前に」木下さんは、「誕生日前に髪ちょっと明るく」し、ハサミの絵文字を添えて、髪を短くしたショットを含む6枚の写真と動画を投稿。明るめのブラウンになったヘアスタイルを披露した。切った髪で作ったハートマークの写真もアップしている。インスタグラムに投稿された写真では、サングラスを