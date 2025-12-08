中国の空母 遼寧が喜界島沖へ 中国軍の戦闘機が、沖縄本島沖で自衛隊機にレーダーを照射した問題です。戦闘機を載せた中国の空母「遼寧（りょうねい）」がその後、喜界島沖へ進んだことが分かりました。 防衛省によりますと、おととい6日、中国海軍の空母「遼寧」から発艦したJ15戦闘機が、沖縄本島南東の上空で領空侵犯の警戒にあたっていた航空自衛隊のF15戦闘機にレーダーを断続的に照射しました。