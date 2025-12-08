人や物の動きが活発になる年末年始を前に警戒を強化しようと8日、北九州市で税関と海上保安部、警察が合同の出陣式を開きました。不正薬物の密輸などを水際で防ぐため、連携をさらに強化する方針です。 北九州市門司区で開かれた出陣式には、門司税関と門司海上保安部、福岡県警の合わせておよそ80人が参加しました。 ■門司海上保安部・喜志多健史 部長「年末年始の時期には世の中の人や物の出入りが特に活発になりますので