フィリピンを拠点に活動し、ことし9月に日本に移送された「JPドラゴン」のメンバーの男6人が、ニセ電話詐欺に関与した疑いで8日、福岡県警に再逮捕されました。窃盗の疑いで再逮捕されたのは、「JPドラゴン」のメンバーの三本竹朗容疑者（28）ら20代から40代の男6人です。6人は2022年10月、別の人物らと共謀し、岐阜県の当時87歳の男性からキャッシュカード6枚を盗んだ上、それを使ってATMから現金110万円余りを