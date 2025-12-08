欧州株高安まちまち、英独仏指数はいずれも売買拮抗 東京時間19:06現在 英ＦＴＳＥ100 9669.74（+2.73+0.03%） 独ＤＡＸ24080.24（+52.10+0.22%） 仏ＣＡＣ40 8102.06（-12.68-0.16%） スイスＳＭＩ 12981.33（+45.03+0.35%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:06現在 ダウ平均先物DEC 25月限47992.00（-9.00-0.02%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6885