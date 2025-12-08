レーン・フィンランド中銀総裁 金利政策の完全な選択肢と完全な行動の自由を維持し、会合ごとに前進 現時点では下方リスクがやや優勢だが、上方リスクも存在する 保険的措置に基づく先制的な緩和は拒否 インフレ期待は２％目標を軸に安定 ＦＲＢの独立性喪失はＥＣＢ政策にも影響