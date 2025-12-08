通勤・通学時間帯の駅で不審物が見つかり騒ぎとなりました。大分県中津市のJR日豊本線今津駅で8日朝、粘着テープで包んだ箱のような不審物が見つかりました。警察が回収して確認を急いでいます。 ◆須賀則友カメラマン「午前9時30分です。不審物が見 つかった今津駅では県警の機動隊でしょうか。警察官が準備を しているのが確認出来ますこれから不審物に対応するものとみられます」 物々しい空気に包まれた駅。 警察など