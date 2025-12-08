公務員が懲戒免職です。大分県中津市の男性職員が正当な理由なく他人の住宅に侵入したとして懲戒免職処分となりました。 中津市役所 8日付で懲戒免職となったのは、中津市の総務部に勤務する60代の会計年度任用職員です。 市によりますと、この職員は11月6日の午後1時ごろ、正当な理由なく市内の他人の住宅に施錠されていなかった玄関から侵入したということです。職員は11月18日付で中津簡易裁判所から罰金10万