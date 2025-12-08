宮城・岩沼市の国道で画面右側から飛び出してきた軽トラック。出合い頭の事故の瞬間です。目撃者：本当にぶつかる瞬間はスローモーションだったので、そこからすごいグシャって生々しい音が響いて。ドライバーによりますと、軽トラックが中央分離帯を越え、横断。これに対して、ブレーキが間に合わず衝突したといいます。さらに、車内には4歳の男の子がいたといいます。目撃者：隣に子どもが乗っているから、子どもの心配が一番。