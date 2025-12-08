きょう（8日）午前、群馬県の妙義山で山火事があり現在も延焼中です。【写真を見る】【速報】妙義山で山火事8万平方メートルが焼ける人に被害なしあすの朝から消防作業再開群馬県消防きょう午前9時頃、「妙義山で火災が起きている」と119番通報がありました。富岡甘楽広域消防本部によりますと、妙義山の堀切付近の山林から火が出て、午後3時時点で8万平方メートルが燃え、現在も延焼中です。この山火事で人への被害は確認