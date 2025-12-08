日本サッカー協会(JFA)の山本昌邦ナショナルチームダイレクター兼技術委員長が8日、技術委員会後に報道陣の取材に応じ、来年夏の北中米W杯に世代別日本代表選手の帯同を検討していることを明かした。前回のカタールW杯でもパリ五輪世代10選手がトレーニングパートナーとして帯同予定だったが、コロナ感染のため直前で急遽中止となっていた。山本氏は「育成がいま非常に重要で、未来を決めるにはそこだと思っている。ラージ100(