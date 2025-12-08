元日本代表の高橋秀人が8日、自身のインスタグラム(@hideto_takahashi04)を更新し、2025シーズンをもって現役を引退することを発表した。1987年10月17日生まれの38歳は前橋商高、東京学芸大を経て10年にFC東京に加入。2年目の11年に定位置を確保すると、12年5月には日本代表デビューを飾り、Aマッチ通算7試合に出場した。17年に神戸に移籍すると、その後は鳥栖、横浜FCでプレーし、23年からオークランド・ユナイテッドFC(ニュ